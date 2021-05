SEGUNDA DOSE | Cachoeiro abre agendamento para vacinação de idosos de 65 a 79 anos

Por Redação - Redação 67

Pessoas de 65 a 79 anos de Cachoeiro que ainda precisam tomar a 2ª dose da vacina contra a Covid-19 deverão se cadastrar a partir das 7h de segunda-feira (17). Para isso, será necessário ligar para a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima da residência (veja a lista abaixo).

O cadastro é para as pessoas que foram vacinadas com a Coronavac. A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) recebeu, nesta sexta-feira (14), mais 1.830 doses direcionadas ao público de 70 a 74 anos; e 850 doses para idosos de 65 a 69 anos.

O cadastro para tomar a segunda dose da Coronavac foi iniciado nesta segunda-feira (10), inicialmente direcionado a pessoas de 75 a 79 anos, e as aplicações em que se cadastrou já foram iniciadas ao longo da semana.

O objetivo do cadastro é fazer um levantamento de quantas pessoas ainda precisam completar o seu esquema vacinal. Por isso, durante a ligação para a UBS, o idoso deverá informar, além da data de nascimento, a data originalmente marcada no cartão de vacinas para tomar a segunda dose.

Posteriormente, os idosos serão chamados para se vacinarem, priorizando aqueles com idade mais elevada e que estejam há mais tempo esperando pela segunda dose.

Por conta de problemas na aquisição de insumos para a produção da vacina, o envio da Coronavac aos estados e municípios tem passado por interrupções.

O intervalo indicado entre a aplicação da primeira e da segunda dose da vacina é de até 28 dias. Mesmo assim, o imunizante não perde eficácia caso uma pessoa tome a segunda dose depois desse período – na verdade, pesquisas apontam que maiores intervalos de tempo entre as doses favorecem a produção de resposta imune ao novo coronavírus.

“As dificuldades no fornecimento da Coronavac são em todo o país. Seguimos à risca todas as orientações federais e estaduais, e estamos fazendo todo o possível para que todas as pessoas completem o seu esquema vacinal. Pedimos tranquilidade à população, e reforçamos o apelo para que continuem seguindo as medidas sanitárias, independentemente de estar ou não vacinado”, afirma o secretário municipal de Saúde, Alex Wingler.

Agendamento para pessoas com comorbidades continua

Na próxima semana, também continuará o agendamento por telefone de pessoas de 30 a 59 anos, com comorbidades pré-determinadas no Plano Nacional de Operacionalização (PNO).

No dia da vacinação, será necessário apresentar laudo médico (de 2018 em diante) que comprove a comorbidade e os seguintes documentos: documento de identidade com foto; cartão de vacina; cartão do SUS ou CPF.

Cachoeiro recebeu mais 2.480 doses da vacina Covishield/Fiocruz (Oxford/AstraZeneca) para dar continuidade à vacinação desse grupo prioritário.

Confira aqui a lista de comorbidades previstas no PNO.

Contatos das Unidades Básicas de Saúde

Sede

UBS Aquidaban – Telefone: (28) 3155-5112

UBS Aeroporto – Telefone: (28) 3155-5358

UBS Novo Parque – Telefone: (28) 3155-5229

UBS Abelardo Machado – Telefone: (28) 3155-5416

UBS Gilson Carone – Telefone: (28) 3517-6529

UBS Village da Luz – Telefone: (28) 3155-5362

UBS Amaral – Telefone: (28) 3155-5376

UBS Alto União – Telefone: (28) 3155-5320

UBS São Luiz Gonzaga – Telefone: (28) 3155-5426

UBS BNH de baixo – Telefone: (28) 3155-5417

UBS BNH de cima – Telefone: (28) 3155-5418

UBS Zumbi – Telefone: (28) 3155-5427

UBS Paraíso – Telefone: (28) 3511-3845

UBS Coramara – Telefone: (28) 3526-7556

UBS Nossa Senhora Aparecida – Telefone: (28) 3155-5378

UBS Jardim Itapemirim – Telefone: (28) 3526-8728

UBS Otton Marins – Telefone: (28) 3511-3980

UBS Vila Rica – Telefone: (28) 3511-3962

UBS Recanto – Telefone: (28) 3155-5111

UBS Elpidio Volpini (Valão) – Telefone: (28) 3522-6781

UBS Nossa Senhora da Penha – Telefone: (28) 3155-5423

Interior

UBS Itaoca – (28) 3539-1664

UBS Conduru – (28) 3539-5293

UBS Burarama – (28) 3539-3072

UBS Córrego dos Monos – (28) 3517-7303

UBS Soturno – (28) 3524-2007

UBS Pacotuba – Telefone: (28) 3539-7109

UBS Coutinho – Telefone: (28) 3539-8223

