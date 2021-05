São José do Calçado: TCE emite parecer prévio para rejeição das contas de Zé Carlos

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 2

Advertisement

Advertisement

O Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCE) deu parecer prévio pela rejeição das contas de 2018 do ex-prefeito de São José do Calçado, José Carlos de Almeida, o “Zé Carlos”, por desrespeitar a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). O ex-gestor também foi multado.

Continua depois da publicidade

O processo de Prestação de Contas Anual (PCA) foi analisado no último dia 21 por conselheiros da 1ª Câmara do TCE. Ao todo, apontou a equipe técnica da Corte, foram constatadas dez irregularidades nas contas de Zé Carlos.

De acordo com a Corte, o município gastou 56,79% da receita corrente líquida com pessoal, ultrapassando o limite legal de 54%. Naquele ano, foi empregado R$ 19,1 milhões com o pagamento de servidores, excedendo R$ 943,1 mil do limite.

O conselheiro Rodrigo Coelho do Carmo, ao votar pelo parecer prévio rejeitando as contas do ex-gestor, acompanhou a análise da área técnica, que identificou irregularidades em relação ao descumprimento dos limites previstos na Lei Orçamentária Anual municipal, como também quanto às despesas com pessoal e à transferência de recursos ao Poder Legislativo.

Continua depois da publicidade

Previdência

Foram encontradas divergências entre demonstrativos contábeis e o valor dos inventários de bens, e também entre valores envolvendo as obrigações previdenciárias e as folhas de pagamentos. Por este motivo, foi ainda determinado ao atual chefe do Poder Executivo de São José do Calçado, Antônio Coimbra, o “Cuíca”, que tome medidas administrativas, visto que o pagamento de juros e multas em função de atraso no recolhimento de contribuições previdenciárias é passível de ressarcimento ao erário, uma vez que é contrário ao interesse público.

As irregularidades

Advertisement

Continua depois da publicidade

A primeira irregularidade identificada nas contas de 2018 da prefeitura foi em relação ao descumprimento do limite de abertura de créditos adicionais suplementares, que conforme a Lei Orçamentária Anual municipal, é de 10%. O relatório técnico mostrou que o gestor ultrapassou a abertura de créditos em R$ 307,5 mil.

Outra infração orçamentária cometida na gestão foi a abertura de créditos adicionais sem recursos correspondentes, no valor de R$ 88,4 mil. Na análise do relator, “as deficiências alegadas pelo gestor para justificar os erros contábeis revelam falhas na própria gestão que permite a manutenção de um sistema de contabilidade ineficaz, sendo inaceitável utilizar tal justificativa para dirimir sua responsabilidade”, destacou.

Uma terceira irregularidade foi que ocorreu uma classificação indevida das despesas realizadas com o pagamento de pessoal inativo e pensionista, que foram custeadas com recursos do aporte financeiro. Isso ocasionou o aumento da despesa não computável, o que levou à distorção na aferição dos limites de gasto com pessoal do município, em discordância com a Lei de Responsabilidade Fiscal. O resultado foi que a despesa de pessoal computável diminuiu de forma indevida na quantia de R$ 3,91 milhões.

Além disso, o gestor transferiu recursos ao Poder Legislativo acima do permitido pela Constituição, que é de 7% da receita tributária. Foi repassado a mais um valor de R$ 2.110,69, referente ao ano de 2017, e a devolução deste montante só ocorreu em agosto de 2019, o que caracterizou uma irregularidade.

Houve ainda outros problemas encontrados na prestação de contas do ex-prefeito, em relação a deliberações em que ele figurava como ordenador de despesas. Elas envolveram divergências entre valores das obrigações previdenciárias dos servidores e os registros contábeis.

Mesmo com indicativos de irregularidades pelo TCE na análise do processo, não houve justificativas por parte do então gestor, e por isso as irregularidades foram mantidas.

Penalidades

Além de emitido parecer para que a Câmara Municipal de São José do Calçado rejeite as contas de Zé Carlos, o TCE determinou a aplicação de multa ao ex-gestor, no valor de R$ 1 mil, por descumprir o prazo legal de envio da prestação de contas ao Colegiado.

Após o trânsito em julgado, o ex-prefeito também poderá ser responsabilizado pessoalmente por infração administrativa contra as leis de finanças públicas, em razão do descumprimento do limite legal com despesa de pessoal, conforme o acórdão aprovado.

Veja o processo clicando aqui!

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].