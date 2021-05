“Rubem Braga é minha inspiração”, diz escritor cachoeirense Romulo Felippe

Por Alissandra Mendes - Alissandra Mendes 11

O escritor cachoeirense Romulo Felippe, eleito no dia 12 de abril membro da Academia Espírito-santense de Letras, participou do programa SobreTudo desta segunda-feira (10), e falou sobre a alegria em assumir a cadeira nº 9 e também sobre os trabalhos produzidos durante o período de pandemia.

Segundo Romulo, tão difícil quanto viver da Literatura, é implantar a Literatura. “Todo escritor almeja um dia ter uma cadeira numa Academia, e saber que essa eleição acontecer justamente no Centenário da Academia Espírito-santense de Letras é uma honra ainda maior. Me sinto feliz em ocupar a cadeira nº 9, que pertenceu ao poeta Sérgio Blank, um dos nossos expoentes da poesia capixaba. Sei que tenho muito trabalho pela frente e é isso que me impulsiona a escrever cada vez mais”, conta.

Durante a pandemia, ele escreveu quatro novos livros, que serão lançados em breve. Um deles “Quando entrevistei Jesus”, o autor busca passar a seus leitores um pouco sobre sua espiritualidade. “Fiz uma viagem pela e Santa e me senti inspirado. Fiz 300 perguntas para Jesus e as respostas foram colhidas no Novo Testamento. Uns 30 anos mais ou menos, um amigo, o Dedrinkson, me perguntou se eu pudesse entrevistar alguém, quem seria. Sem pensar, eu falei Jesus. Há 33 anos, já como jornalista, um fiz uma entrevista imaginária com Rubem Braga, meu ídolo e que me inspirou a escrever”, comenta.

“Recebendo esse convite para a viagem a Terra Santa, que foi uma jornada intensa do ponto de vista arqueológico, cultural e espiritual, me trouxe muitas inspirações e, modestamente, como um bom cristão queria dar a minha contribuição. Pincelei todas as falas de Jesus do Novo Testamento. As falas são muito claras, e em cima dessas falas, fiz o contrário do que fazemos aqui: criei as perguntas em cima de todo o ensinamento dele”, continua.

Assista a entrevista completa!

