Recorde em Cachoeiro: fábrica da Suzano produz 500 mil fardos de papel higiênico

Inaugurada neste ano, em Cachoeiro de Itapemirim, a fábrica de conversão de papel da Suzano atingiu a marca de 500 mil fardos produzidos em apenas 80 dias. O número expressivo equivale a 32 milhões de rolinhos de papel higiênico e representa uma média muito acima da expectativa da companhia, que previa a produção de 159 mil fardos.

Para o gerente industrial da unidade, Vander Rios, o recorde envolve uma gama de fatores, sobretudo o engajamento e o trabalho integrado das equipes. Desde o início do projeto de construção da fábrica, a Suzano tem investido na capacitação dos colaboradores e em equipamentos com alta performance.

“Os números demonstram o desenvolvimento do nosso time, o alinhamento das estratégias com a governança dos processos industriais e o engajamento das pessoas com o nosso Propósito e os Direcionadores de Cultura. Em todas as ações ou projetos, buscamos entregar resultados com segurança, qualidade e sustentabilidade, a fim de manter a empresa competitiva e protagonista na transformação da nossa cadeia de valor e da sociedade”, ressalta.

Apenas no mês de abril, a fábrica produziu 259 mil fardos e superou mais um desafio ao alcançar o recorde diário com 13 mil fardos/dia. A expectativa é atuar com a capacidade máxima de operações até o final do trimestre e atingir a marca de 400 mil fardos/mês. A unidade produz papéis das marcas Mimmo (folha tripla e folha dupla) e Max Pure (folha dupla), sendo responsável pelo abastecimento dos estados da região Sudeste do Brasil.

Sobre a Suzano

A Suzano é referência global no desenvolvimento de soluções sustentáveis e inovadoras, de origem renovável, e tem como propósito renovar a vida a partir da árvore. Maior fabricante de celulose de eucalipto do mundo e uma das maiores produtoras de papéis da América Latina, atende mais de 2 bilhões de pessoas a partir de 11 fábricas em operação no Brasil, além da joint operation Veracel. Com 97 anos de história e uma capacidade instalada de 10,9 milhões de toneladas de celulose de mercado e 1,4 milhão de toneladas de papéis por ano, exporta para mais de 100 países. Tem sua atuação pautada na Inovabilidade – Inovação a serviço da Sustentabilidade – e nos mais elevados níveis de práticas socioambientais e de Governança Corporativa, com ações negociadas nas bolsas do Brasil e dos Estados Unidos. Para mais informações, acesse: www.suzano.com.br

