Produção industrial capixaba tem quinto melhor resultado do país em março

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 9

Advertisement

Advertisement

A produção industrial capixaba voltou a ter resultado positivo em março deste ano, com avanço de 1,5% em relação a fevereiro. O índice nacional foi negativo, com a redução de 2,4% e o Estado teve o quinto melhor resultado do país, atrás apenas do Amazonas (7,8%), Pará (2,1%) e Minas Gerais (1,7%), Goiás (1,6%).

Continua depois da publicidade

Na comparação com março de 2020, houve queda de 1,4%. Já no confronto entre o primeiro trimestre de 2021 e o mesmo três meses de 2020, o Espírito Santo apresentou baixa de 4,8%. Os números foram divulgados nesta terça-feira (11), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Dez dos quinze locais pesquisados assinalaram taxas negativas em março de 2021, mas dez apontaram maior dinamismo frente aos índices de fevereiro último. No acumulado dos últimos doze meses registrou em março recuo de 12,7%. No entanto, esse número mostra um dinamismo frente aos índices de fevereiro, quando os doze meses acumulavam queda de 13,7%.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].