Procura por vacina contra a gripe aumenta no ES, mas adesão ainda é baixa

O empenho da população capixaba para a imunização contra a Influenza já é observado na 23ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza no Espírito Santo, com aumento de 54% em doses aplicadas na última semana, segundo dados do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SIPNI).

O Estado apresentava uma média semanal de 39.000 aplicações da vacina Influenza desde o início da Campanha, em 12 de abril. Na última semana, entretanto, já contabilizou quase 60 mil doses aplicadas na população-alvo da primeira e segunda fase em sete dias, somando 260.824 doses aplicadas total.

“Apesar de ainda termos uma baixa procura pelas doses da Influenza e a cobertura vacinal estar abaixo do ideal, não podemos deixar de comemorar o aumento de doses aplicadas nesta última semana. É um esforço estadual, municipal, e da ajuda que temos recebido da mídia na divulgação. Além da compreensão da população-alvo sobre a importância de se imunizar”, celebrou a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis, Danielle Grillo.

De acordo com a coordenadora, esse aumento se dá também devido à abrangência da Campanha à população idosa. “A adesão do público idoso à vacinação contra a Influenza é extraordinária. Com início da segunda fase, na última terça-feira (11), na qual estão incluídos idosos e professores, temos essa tendência também de ampliar a vacinação. Mas não podemos esquecer que toda população da primeira fase ainda pode buscar informações em suas cidades para terem acesso à vacinação”, orientou.

A 23ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza teve início no dia 12 de abril em todo território brasileiro e acontecerá até o próximo dia 09 de julho. Atualmente, podem se vacinar a população prioritária da primeira e segunda fase da Campanha, que são crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde, povos indígenas, idosos acima dos 60 anos e professores.

Cobertura vacinal ainda é baixa

Segundo dados do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações, disponíveis no LocalizaSUS, do Ministério da Saúde, o Espírito Santo apresenta uma cobertura vacinal de 16,8%, um aumento de 33% em relação à última semana, quando o índice estava em 12,6%.



Apesar do aumento, o Estado encontra-se, nesta terça-feira (18), na décima primeira posição entre os estados com a melhor cobertura do país. O Brasil apresenta cobertura de 14,5%.

“É uma realidade preocupante em todo País, que vem apresentando baixas coberturas vacinais contra a Influenza. O ideal é que tivéssemos com uma cobertura de, ao menos, 30%”, informou a coordenadora Danielle Grillo.

Até esta terça-feira (18), a cobertura vacinal é de 52,1% para crianças; 47% gestantes; 56,2% puérperas; 78,4% indígenas; 28% trabalhadores da saúde; 6,3% idosos; e 5,1% para professores.

Chegada de doses ao Estado

Nesta terça-feira (18), o Espírito Santo recebeu uma nova remessa com 302.400 doses de vacina Influenza para serem distribuídas aos municípios, totalizando 960.000 doses no Estado para atender a uma população 1.119.926 de pessoas (total do público da primeira e segunda fase).



Segundo a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis, Danielle Grillo, o Ministério da Saúde tem feito entregas escalonadas e semanais.

“Já recebemos 100% das doses referentes ao público da primeira fase e com a remessa dessa semana, chegamos a 75% de doses para o público da segunda fase. Entretanto, como sabemos da procura do público idoso à vacina da influenza é muito boa, temos orientado os municípios de utilizar as doses do grupo da primeira fase que ainda não foram se vacinar nesta população, e com a chegada de novas doses, repor”, disse.

