Preso jovem que assassinou desafeto em comemoração do título do Flamengo em Cachoeiro

Por Rafaela Thompson

O jovem suspeito de ser o autor da morte de Peterson Inácio de Souza, 23 anos, assassinado a tiros durante a comemoração do título do Flamengo, na Linha Vermelha, em Cachoeiro de Itapemirim, foi preso na última sexta-feira (28), no bairro Santo Antônio, na mesma cidade.

Segundo a Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), o motivo da morte de Peterson está ligado a antigas rixas relacionadas a comercialização de entorpecentes na região. O suspeito, de 22 anos, confessou o crime e não resistiu à prisão.

Peterson foi atingido por tiros na cabeça, braços e tórax e chegou a ficar três dias na UTI da Santa Casa do município, mas não resistiu aos ferimentos. Por volta das 4h do dia do crime, amigos do rapaz baleado seguiram até o bairro Santo Antônio, para vingar o crime. Eles atiraram contra a casa do acusado por mais de 30 vezes.

“Ele foi indiciado pela prática de homicídio qualificado por motivo torpe, que resultou em perigo comum e por impossibilidade de defesa da vítima”, disse o titular da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim, Felipe Vivas.

O suspeito foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim.

