Prefeitura de Guaçuí abre processo seletivo com salário de até R$ 11.500,00

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 102

A Prefeitura de Guaçuí abre, nesta quinta-feira (20), processo seletivo simplificado para a contratação temporária de profissionais para a área da saúde com salário que pode chegar a R$ 11.500,00.

De acordo com o edital, a contratação se deve a urgente necessidade da Secretaria Municipal de Saúde de se suprir demandas de excepcional interesse público.

CARGOS DISPONÍVEIS

ENFERMEIRO

PSICÓLOGO

FARMACÊUTICO

ASSISTENTE SOCIAL

MÉDICO

CIRURGIÃO-DENTISTA

FISIOTERAPEUTA

FONOAUDIÓLOGO

NUTRICIONISTA

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

TÉCNICO/AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

ARTESÃO

MOTORISTA

SERVENTE

O PROCESSO

O Processo Seletivo reger-se-á pelo disposto nas Leis Municipais nº 2443/97 e suas

alterações, nº 4234/2018, nº 4228/2018, nº 4161/2017, nº 4229/2018, e na Portaria nº 2.436 de

21 de setembro de 2017, do Ministério da Saúde e normas deste Edital.

As inscrições serão realizadas no auditório do Centro de Referência de Assistência Social “Júlia Hartung Simões” – CRAS, localizado a rua José Beato, nº 144 – Centro, próximo ao Estádio Municipal “Francisco Lacerda de Aguiar”, Guaçuí-ES, Cep: 29.560.000, no horário de 8h às 11h e de 13h às 16h, no período de 20 de maio de 2021 até 21 de maio de 2021.

Confira o edital clicando aqui!

