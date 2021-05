Prefeitura de Anchieta já pavimentou 40 km de estradas com revsol

Por Redação - Redação 8

A Prefeitura de Anchieta segue com um amplo trabalho para melhoria das estradas rurais e vias urbanas com aplicação de revsol. Nos últimos 12 meses foram atendidas 18 comunidades, onde foram aplicados o produto em cerca de 40 km de vias.

Diversos trechos de estradas do interior e ruas de bairros da sede receberam o produto. A prioridade, principalmente no interior, é facilitar o escoamento da produção agrícola. As vias que ainda não foram pavimentadas e recebem grande fluxo de veículos também foram atendidas.

O produto, doado pela Acelor Mittal em parceria com o Governo do Estado, é similar ao concreto. Ele é misturado com argila e água e compactado nas vias, proporcionando maior compactação e resistência das estradas. Outro benefício que o material oferece para a municipalidade é proporcionar economia com os serviços de manutenção das estradas, já que garante um longo tempo de vida útil.

Conforme o chefe do Executivo, a parceria com a Acelor Mitttal e o governo do Estado para recebimento do produto é de grande importância para Anchieta, em especial para o interior, onde a secretaria de Infraestrutura está atendendo diversas comunidades. “Pretendemos continuar por muito tempo com essa parceria a fim de atender mais comunidades a garantir o fortalecimento da agricultura familiar e do agroturismo”, comenta o prefeito.

O revsol é gerado durante a transformação do ferro-gusa em aço na ArcelorMittal Tubarão e utilizados como revestimento também em acessos e pátios em geral, devido à sua elevada capacidade de suporte de cargas do material.

Confira as comunidades de Anchieta atendidas recentemente:

1. Belo Horizonte – 3 km

2. Boa Vista – 1,5 km + 3,5 km

3. Cafundó – 3,5 km

4. Chapada do A – 4,5 km + 1 km

5. Dois Irmãos de Pongal – 2,4 km

6. Emboacica – 3 km

7. Goembê – 1,9 km

8. Guanabara – 1,1 km

9. Inhaúma – 1 km

10. Itaperoroma Baixa – 1,4 km

11. Itapeúna x São Mateus – 1,8 km

12. Nova Esperança – 500 metros

13. Pé do Morro – 2,5 km

14. Santa Helena – 1 km

15. São Lorenço – 1 km

16. Serra das Graças – 2 km

17. Simpatia – 1,5 km

18. Ubu – 2,4 km

