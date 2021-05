Policiais detém traficante com quase 700 pinos de cocaína em Cachoeiro

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 201

Policias militares do 9º Batalhão detiveram um homem suspeito de tráfico de drogas e apreenderam uma quantidade importante de entorpecentes na noite desta terça-feira (4), em Itaoca Pedra, distrito de Cachoeiro de Itapemirim.

Equipes da Força Tática, do K9 – Operações com Cães e do Serviço Reservado estiveram em uma residência, que fica na localidade de Córrego Vermelho, após uma denúncia anônima.

Com o homem, os policiais encontraram 682 pinos de cocaína, 302 pedras de crack, oito frascos de Loló, 73 tiras de maconha, uma bucha da mesma droga, 400 gramas de pasta base para cocaína, 70 gramas de crack, 13 munições calibre 12, um carregador de pistola calibre 380 e uma caderno com anotações do tráfico.

O traficante e todo material apreendido foram encaminhados para a 7° Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde ficaram à disposição da Justiça.

