Polícia Civil detém autores de assalto a posto de combustíveis em Guaçuí

Dois homens apontados como autores de um assalto a um posto de combustível que fica em Guaçuí no início do mês passado foram presos pela Polícia Civil na manhã desta terça-feira (4). O estabelecimento fica às margens da BR 482, no bairro Manoel Monteiro Torres.

Segundo a Delegacia de Guaçuí, o roubo aconteceu no dia 4 de abril, às 2h da manhã. Na ocasião, o frentista foi rendido por três criminosos e teve uma arma de fogo apontada para a cabeça.

Um dos assaltantes obrigou o funcionário a repassar o dinheiro arrecadado durante à noite, cerca de R$ 350. Durante as investigações, a polícia descobriu que os suspeitos são moradores do mesmo bairro onde fica localizado o posto de combustível e todos já são velhos conhecidos do sistema prisional.

O terceiro assaltante não foi encontrado. Ele está foragido da prisão após receber o benefício da saída temporária, a ‘saidinha’, no fim do ano passado. Depois de prestarem esclarecimentos, os investigados, de 20 e 21 anos, foram conduzidos para o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim.

