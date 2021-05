PODCAST | Afinal, teremos um inverno mais rigoroso? E o resfriamento global, ele é uma realidade?

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 15

O inverno de 2021 será mais rigoroso? Afinal, o clima do planeta está esquentando ou esfriando? Para falar sobre o assunto convidamos o professor Luiz Carlos Molion. Ele possui graduação em Física e é PHD em Meteorologia, pela Universidade de Wisconsin. O currículo é extenso. Molion foi pesquisador do Inpe e é professor da Universidade Federal de Alagoas. Ele contesta a exatidão das medições climáticas que apontam para o aquecimento da terra e que a ação do homem cause esse aumento na temperatura global.

