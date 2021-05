Para atender retorno às aulas, linhas de ônibus têm mudança em Cachoeiro

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 6

Quatro linhas do transporte coletivo de Cachoeiro operam com novos horários. A alteração, autorizada pela Agersa (Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro), tem como objetivo ampliar a oferta de viagens para atender à demanda de alunos no retorno às aulas presenciais.

A linha 019 – Shangrilá x Centro – via Grota Fria e Unimed – ganhou um novo horário, de 12h40, com saída do Centro em direção ao Shangrilá, passando por Grota Fria. O horário de 16h05, saindo do Centro para o Shangila, foi suspenso.

Na linha 204 – Ilha da Luz x Tijuca, houve a inclusão de dois horários: de 12h25, com saída do Centro para a Tijuca, e de 13h15, da Tijuca para o Centro.

O mesmo ocorre na linha 207 – Ilha da Luz x Gruta. Às 11h15, o transporte saíra do Centro em direção à Gruta, e às 12h10, será o contrário: a saída será da Gruta para o Centro da cidade.

Já a linha 813 – Grota Fria x Centro teve a inclusão do horário de 12h40, com a saída do Centro para a Grota Fria. Não haverá mais o horário de 16h05.

A Agersa informa que as demais localidades e linhas já são atendidas pela grade de horários atual, que é a mesma praticada antes da suspensão das aulas presenciais. À medida que forem surgindo novas demandas e as aulas presenciais se estabilizarem, a concessionária estará realizando novos estudos para propor novos ajustes.

A Agersa ressalta também que, para registrar reclamações sobre o serviço de transporte, o requerente pode entrar em contato com a Ouvidoria da autarquia pelo telefone 0800 283 4048, por meio do aplicativo “Todos Juntos”, da Prefeitura, ou pelo site www.agersa.es.gov.br.

