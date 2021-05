Para a semana Dia das Mães, comércio de Cachoeiro terá horário ampliado

Por Redação - Redação 29

A Prefeitura de Cachoeiro publicou, nesta segunda-feira (3), o decreto nº 30.539, que autoriza atividades econômicas a funcionarem, nesta semana, excepcionalmente, com horário ampliado em relação ao permitido no grau de risco alto para transmissão de Covid-19, atual classificação do município.

A medida segue flexibilização feita pelo governo estadual em função da proximidade com o Dia das Mães, um dos períodos do ano mais importantes para o comércio, pelo aumento das vendas.

De segunda (3) a sábado (8), as lojas de rua poderão abrir das 8h às 18h.

Shopping centers, galerias e centros comerciais, incluindo as suas praças de alimentação, poderão funcionar com atendimento presencial por 10 horas diárias: de segunda a sexta até 20h e sábado até as 18h.

Restaurantes poderão abrir no domingo (9)

O decreto também libera restaurantes e praças de alimentação para funcionarem, de forma excepcional, no domingo (9), Dia das Mães, no horário das 10h às 16h.

Respeito às regras

Para funcionamento, ressalta o decreto, os estabelecimentos devem respeitar todas as condicionantes e medidas qualificadas estabelecidas para proteção contra o coronavírus.

A edição desta segunda do Diário Oficial do Município, com a publicação do decreto, pode ser conferida no site www.cachoeiro.es.gov.br/diario.

