Pacientes internados com Covid-19 ganham "Prontuário Afetivo" em Hospital do Sul do ES

Para amenizar a dor e a solidão enfrentadas pelos pacientes em tratamento contra a Covid-19, o Hospital Evangélico Litoral Sul, em Itapemirim – ES adotou uma prática chamada “prontuário afetivo”. A iniciativa tem como objetivo acolhê-los, ajudar na recuperação e humanizar o atendimento. As informações são passadas por familiares dos pacientes, que acompanham o tratamento através do contato com os profissionais de saúde do hospital.

Em cada leito da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) são fixadas informações como, por exemplo, nome dos filhos, cantor ou música preferida, hobby, etc. O prontuário também é personalizado com imagens e fotos da família e amigos. “O prontuário clínico geralmente é onde a gente coloca todos os dados clínicos e pessoais do enfermo. Já no prontuário afetivo a gente define quem é o ser humano por trás daquele paciente, sua história de vida, filhos, netos, profissão, hobby, cantor preferido, etc. Todas essas questões que nos definem”, comenta Ricardo Mozer Calvi, psicólogo da UTI Covid.

A ideia surgiu do próprio Ricardo, quando estava em casa e viu um colega de profissão, também atuante em uma UTI Covid, postar a respeito em suas redes sociais. O psicólogo imediatamente fez contato com o amigo dizendo que gostaria de implantar o projeto, trazendo para a realidade do hospital.

Sobre as mudanças observadas após a implantação do projeto, ele destaca o aumento do vínculo e da afetividade entre a equipe e o paciente. “A equipe começou a olhar para o paciente de outra forma, reconhecendo que ele tem uma história e proporcionou cuidados que vão além das rotinas diárias, como por exemplo, fazer um medicamento cantando uma música do Roberto Carlos porque sabe que ele gosta, conversar sobre os hobbys e curiosidades, etc.”.

Além desse vinculo entre equipe e paciente, Ricardo comenta sobre as mudanças no ambiente de trabalho. “Trabalhar na linha de frente é motivo de muito estresse no dia-a-dia. Saber que a pessoa gosta de Amado Batista, por exemplo, gera uma brincadeira ou uma identificação. Esse lúdico cria um clima de descontração no dia-a-dia do plantão”.

