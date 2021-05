Onda de frio mais forte do ano deve atingir o Espírito Santo nas últimas semanas de maio

Por Redação - Redação 25

Advertisement

Advertisement

O inverno está chegando e as ondas de frio ficando mais fortes e frequentes. Segundo o Instituto Climatempo, as últimas semanas de maio serão marcadas por duas frentes frias que vão provocar queda de temperatura no Sudeste e em várias partes do país.

Continua depois da publicidade

Há previsão também de mais uma ocorrência do fenômeno da friagem, que ocorre quando as massas de ar polar provocam queda de temperatura, no Norte do Brasil. Isso significa resfriamento no Acre, em Rondônia e no sul do Amazonas.

O que provoca toda essa diminuição da temperatura é uma massa de ar frio com intensidade moderada a forte. Essa massa de ar frio será a mais intensa do ano até agora. O sistema acompanha a frente fria que, neste fim de semana, provoca chuva no Sudeste do Brasil.

Mais intensa do ano até agora

Continua depois da publicidade

No fim do mês, os modelos de previsão do tempo estão indicando a chegada de mais uma onda de frio. A previsão é de que essa onda de frio da virada do mês seja ainda mais intensa do que a esperada para a semana que vem. Os modelos meteorológicos estão indicando frio intenso, muita geada no Sul e geada também no Sudeste e no Centro-Oeste.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].