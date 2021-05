Número de roubos e furtos de veículos cai em Cachoeiro de Itapemirim

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 14

Nos quatro primeiros meses deste ano, o 9º Batalhão da Polícia Militar contabilizou 87 registros de ocorrências de roubos – quando há emprego de violência, ameaça ou situações que a vítima não tenha como escapar ou reagir – e de furtos – quando o veículo é levado por criminosos, mas sem emprego de ameaça ou violência – em Cachoeiro de Itapemirim.

Apesar de ser um número considerável, ele é 19,44% menor se comparado aos registros no mesmo período do ano anterior, que teve 108 casos destes crimes no município.

Segundo o capitão da PM Daniel, a polícia tem reforçado o policiamento para garantir a preservação destes bens mas, para reduzir ainda mais o número destes crimes, os proprietários devem praticar algumas medidas que garantam ainda mais a segurança dos veículos.

“É interessante que as pessoas providenciem um sistema efetivo de alarmes e evitem deixar seus veículos em locais de pouca circulação de pessoas e dificuldades de visualização por parte das equipes policiais que fazem rondas ostensivas diariamente na cidade. No caso dos roubos, é importante que o cidadão não reaja e repasse as informações sobre veículo por meio do 190 o mais rápido possível”, enfatiza.

Veja os comparativos.

2020 (primeiros 4 meses – total anual)

Furtados | 65 | 199

Roubados | 43 | 119

Recuperados | 58 | 175

2021 (de janeiro a abril)

Furtados | 67

Roubados | 20

Recuperados | 48

