No ES, sexta-feira (28) será de tempo firme em quase todas as regiões; confira

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 29

Advertisement

Advertisement

Na sexta-feira (28), o sol predomina e o dia será estável nas regiões do Espírito Santo, segundo o Incaper. As rajadas de vento serão moderadas, mas em alguns momentos do dia podem ser de forte intensidade entre o litoral da Grande Vitória e do Sul do Estado. As temperaturas seguem em elevação. Veja!

Continua depois da publicidade

Na Grande Vitória, sol e poucas nuvens. Não chove. Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 30 °C. Vitória: mínima de 22 °C e máxima de 30 °C.

Na Região Sul, sol e poucas nuvens. Não chove. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 31 °C. Nas áreas altas: mínima de 17 °C e máxima de 26 °C.

Na Região Serrana, sol e poucas nuvens. Não chove. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 21 °C e máxima de 29 °C. Nas áreas altas: mínima de 16 °C e máxima de 24 °C.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].