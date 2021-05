No Dia Nacional do Café, SobreTudo desta segunda (24) vai falar de uma das paixões do brasileiro

Por Redação - Redação 7

No programa SobreTudo desta segunda-feira (24), as jornalistas Alissandra Mendes e Fernanda Zandonadi vão conversar com o diretor presidente do Instituto de Inovação e Tecnologias Sustentáveis (Inovates), Anselmo Buss Junior.

No Dia Nacional do Café, ele vai falar sobre a conquista do selo de Indicação Geográfica de três cafés do Espírito Santo: o Café Caparaó, o Café nas Montanhas e o Conilon Espírito Santo.

As jornalistas também vão conversar com o diretor da EDP no Espírito Santo, Fernando Saliba, que vai falar sobre as obras de construção da Subestação Safra, que será responsável por beneficiar mais de 350 mil habitantes do Sul do Espírito Santo, além de gerar 300 postos de trabalho.

O programa é exibido ao vivo, a partir das 14h, nos canais do Aqui Notícias: aquinoticias.com, Facebook e Youtube.

