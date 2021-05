MPE pede cassação da chapa do prefeito de Iúna por compra de votos

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 79

O Ministério Público Eleitoral (MPE), por meio da Promotoria de Justiça de Ibitirama, pediu a Justiça Eleitoral, no último dia 21, a cassação da chapa formada pelo prefeito Romário Batista Vieira (PP), e o vice-prefeito, Cláudio Deps (MDB), por compra de votos nas eleições 2020.

Segundo consta nos autos do processo Nº 2020.0022.3768-92, encaminhado ao Juiz de Direito da 18ª Zona Eleitoral, a coligação DEM / DC / PP / MDB / PDT teria distribuído gratuitamente, no dia da votação, camisas amarelas, cor adotada na campanha de Romário, para eleitores com o objetivo de obter votos.

“Foram juntados Boletim de Ocorrência, relatório policial circunstanciado, fotografias e filmagens, as quais, comprovam, estreme de dúvidas, que a campanha dos requeridos realizou a distribuição gratuita de camisas amarelas em referência à cor da campanha dos representados para uma quantidade enorme de pessoas no dia do pleito. Acrescenta-se que conforme post de mídia social trazida aos autos, na véspera do pleito, os responsáveis pela campanha dos requeridos, conclamaram todos a votarem com camisas amarelas”, diz trecho do texto dos autos.

A referida solicitação não seria ilícita, caso os eleitores usassem camisas que já possuíssem em suas casas. Mas, destaca o MPE, não foi isso que se viu nas ruas no dia da votação. “Conforme foi trazido aos autos, centenas de pessoas estavam vestindo a mesma camisa amarela de “malha fria” sem qualquer marca ou símbolo do fabricante”.

O promotor de Justiça da 18ª Zona Eleitoral, Matheus Lemes, a conduta da chapa pode ter influenciado significativamente no pleito, já que a diferença de votos entre a chapa de Romário e a de Coronel Weliton foi muito pequena, 138 votos, sendo o atual prefeito obteve 6.663 votos e o ex-gestor 6.525 votos.

Distribuição de dinheiro

Uma testemunha relatou que recebeu dinheiro de um vereador da base eleitoral do atual prefeito para distribuir as camisas na cidade, o que caracterizaria compra de votos, o que é vedado pela legislação no artigo 41-A da Lei 9.504/97.

Cassação da chapa

Por todo o exposto, o Ministério Público eleitoral acatou a representação a julgando procedente, e pede a Justiça Eleitoral que seja reconhecida “a prática de captação ilícita de sufrágios, infringindo-se aos representados a pena pecuniária correspondente, a ser fixada no máximo legal em face da especial gravidade dos fatos narrados, bem como a pena de cassação do seu registro ou diploma, nos termos do artigo 41-A da Lei 9.504/97”.

Consciência limpa

Em nota, o prefeito informou estar com a consciência limpa e que não houve nenhum tipo de ilícito eleitoral em sua campanha.

“Estou convicto de que tudo será plenamente esclarecido. Nossa defesa tem sido combativa, trazendo a verdade em cada fase processual. Acreditamos na justiça!”, disse em nota.

