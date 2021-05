Motorista perde controle de ônibus e quase atinge igreja em Cachoeiro

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 209

Por pouco uma igreja localizada no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, não foi danificada após o motorista de um coletivo municipal perder o controle da direção ao fazer uma curva, na tarde desta terça-feira (4).

De acordo com o Consórcio Novotrans, o motorista do ônibus errou a manobra ao fazer a curva, portanto, a causa do incidente não está relacionada a falhas mecânicas.

O coletivo, que fazia a Linha Zumbi – Centro, ficou atravessado na via e o condutor não conseguiu dar ré para sair do trecho. Técnicos do consórcio estiveram no local para avaliar a retirada do veículo.

