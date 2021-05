Motorista de 41 anos morre após caminhão-tanque explodir na 262 em Afonso Cláudio

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 120

Um motorista de 41 anos morreu carbonizado na tarde desta segunda-feira (10) na explosão de um caminhão-tanque em um acidente na BR 262, na Serra da Fazenda Guandu, em Afonso Cláudio.

Juvenil José Freires era quem dirigia o veículo carregado com 15 mil litros de gasolina e 5 mil litros de óleo diesel.

De acordo com o capitão do Corpo de Bombeiros, Leonardo Furieri, populares que estavam em um ponto de ônibus às margens da via conseguiram correr e escapar.

“Bombeiros procuraram outras vítimas mas, segundo moradores locais, o caminhão desceu o morro buzinando bastante, grande probabilidade de ter perdido o freio, e quem se encontrava no ponto conseguiu correr e escapar do pior. ”, disse.

Órgãos ambientais foram acionados porque o combustível atingiu um córrego – afluente do Rio Guandu, que corta a região. Mesmo o caminhão-tanque tendo tombado próximo a residências, nenhuma casa foi atingida e nenhum morador se feriu.

Equipes do 1ª Cia do Corpo de Bombeiros em Marechal Floriano e do 2º Pelotão em Venda Nova do Imigrante foram empenhadas na ocorrência. As causas do acidente serão investigadas.

