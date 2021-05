Motociclista fica ferido após colisão com carro em Guaçuí

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 102

Um motociclista ficou ferido após ser atingido por um carro, na tarde desta quinta-feira (20), em Guaçuí. O acidente aconteceu por volta das 14h, na Avenida João Ferraz de Araujo, em frente à Cooperativa de Laticínios Colágua.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o motociclista teve uma possível fratura no tornozelo, mas estava lúcido e com bons sinais vitais ao ser socorrido e encaminhado para o Pronto Socorro.

A Polícia Militar esteve no local, e interrompeu o fluxo de veículo dentro do trevo, permitindo que o atendimento rápido do Corpo de Bombeiros.

