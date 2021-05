Morte de jovem de 26 anos comove Guaçuí

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 1135

Uma jovem de 26 anos faleceu na noite desta segunda-feira (24) depois de não resistir às complicações, supostamente, causadas pela Covid-19. Ela tinha diabetes tipo 1 como comorbidade, o que pode ter agravado o quadro de saúde.

Moradores, familiares e amigos ficaram comovidos com a morte de Késia Aguiar, que tem um filho de apenas 6 anos. Ela deu entrada no domingo (23), às 15h, e já chegou em estado grave à Santa Casa de Guaçuí. Segundo relatos, a jovem foi socorrida por uma equipe do Samu depois de desmaiar em casa.

Após chegar na unidade, foi imediatamente intubada, mas em poucas horas teve piora no quadro de saúde e morreu às 22h35 do dia seguinte, 24. Há suspeita de que ela tenha se contaminado com o coronavírus. Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a morte da jovem.

