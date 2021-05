Morte de Camilo Cola: “obrigado por garantir nossa liberdade na luta contra o nazismo e fascismo”, agradece Bolsonaro

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 90

O presidente da República, Jair Bolsonaro, também se pronunciou sobre o falecimento do empresário e ex-deputado Camilo Cola, ocorrido neste sábado (29), em Cachoeiro de Itapemirim.

Bolsonaro destacou os feitos de Cola destacando seu legado e sua atuação na Segunda Guerra Mundial. “Nos deixou no dia de ontem, o veterano da Segunda Guerra Mundial, Camilo Cola. Dentre seus feitos a participação na tomada de Monte Castelo. Obrigado por garantir nossa liberdade na luta contra o nazismo e fascismo”, publicou em sua página no Facebook.

Quem também lamentou a morte de Cola foi o Ministro de Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. “Lamento o falecimento do visionário (e ex-@FEB_Brasil) Camilo Cola, fundador da Itapemirim e que ajudou a profissionalizar o transporte no Brasil. Em 2020 pude agraciá-lo com a Medalha Barão de Mauá, honraria àqueles que fizeram pelo setor. Que Deus o tenha no mais alto da Glória”.

