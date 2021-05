Messi dribla a marcação e encontra mais drogas em Cachoeiro

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 187

O cão da Polícia Militar mais uma vez deixou a marcação para trás e localizou drogas em Cachoeiro de Itapemirim. Desta vez, na noite deste sábado (22), em um beco no bairro Nossa Senhora Aparecida.

De acordo com informações dos militares, a ação aconteceu após denúncia anônima de tráfico de entorpecentes no bairro. A PM, com a utilização do cão Messi, realizou uma patrulha a pé por becos e em área de pastagem.

Durante as buscas foram localizados uma balança de precisão, 14 buchas e quatro tiras de maconha, e 28 pedras de crack.

Não foi possível atribuir a propriedade do material a nenhuma pessoa que estava no local. O material foi entregue na 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

