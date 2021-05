Mesmo com cidade em risco moderado, prefeito de Ibitirama proíbe abertura de bares

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 74

Mesmo entrando na classificação de risco moderado para o coronavírus, o prefeito de Ibitirama, no Caparaó, Paulo Lemos, decidiu manter os bares fechados, em novo decreto publicado nesta segunda-feira (10) no Diário Oficial.

De acordo com o Decreto 231/2021, apenas o setor de bares, uma das categorias mais penalizadas com os decretos restritivos, deverá permanecer fechado, mesmo com decreto do Governo do Estado liberando o seu funcionamento em cidades que estiverem classificadas em risco moderado.

O prefeito autorizou que lanchonetes, restaurantes e similares funcionem de segunda-feira a sexta-feira das 8h às 20h, nos sábados das 8h às 16h e deverão permanecer fechados nos domingos e feriados.

Já os estabelecimentos públicos municipais deverão funcionar de segunda a sexta-feira das 8h às 17h.

