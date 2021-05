Mercado imobiliário: “O sonho da casa própria não pode virar um pesadelo”

Por Alissandra Mendes - Alissandra Mendes 19

No quadro Mercado Imobiliário, do programa SobreTudo desta quarta-feira (5), a corretora Maiara Tófano falou sobre o financiamento de imóveis, uma das modalidades usada ao realizar o sonho da casa própria.

“Precisamos avaliar o que vai de acordo com o perfil do cliente. Temos ativas hoje no mercado, 14 linhas de crédito. Uma dica que sempre dou é a pessoa tentar procurar o banco que ela tem relacionamento, pois o banco gosta de quem gosta dele. As pessoas confundem o que é ter relacionamento”, explica.

Segundo Maiara, o bom relacionamento com o banco pode reduzir em 0,05% de juro ao ano em um financiamento imobiliário que tem 35 anos de prazo. “Faz muita diferença no saldo devedor. Existem formas diferentes de adquirir o financiamento. Fazer em 35 anos, não quer dizer que as pessoas tenham que pegar em 35 anos. Uma das formas de antecipar o pagamento, é usar o FGTS”, continua.

