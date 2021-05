Mega-Sena sorteia R$ 20 milhões neste sábado

Por Redação - Redação 13

Advertisement

Advertisement

O concurso 2.370 da Mega-Sena pode pagar R$ 20 milhões neste sábado (8). O sorteio será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. Este será o terceiro e último sorteio da Mega-Semana das Mães, que ofereceu uma chance extra ao apostador, realizando três sorteios: na terça, na quinta e no sábado.

Continua depois da publicidade

As apostas podem ser feitas até as 19h nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias Caixa, no app Loterias Caixas ou por meio do Internet Banking Caixa para clientes do banco. Caso apenas um apostador leve o prêmio da Mega-Sena e aplique todo o valor na Poupança da Caixa, receberá R$ 31,8 mil de rendimento no primeiro mês. O dinheiro do prêmio investido em imóveis seria suficiente para adquirir 40 apartamentos a um preço de R$ 500 mil cada. O valor de uma aposta simples na Mega-Sena é de R$ 4,50.

O apostador também pode adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Basta solicitar ao atendente a quantidade de cotas que deseja e guardar o recibo para conferir a aposta no dia do sorteio. Nesse caso, poderá ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota, a critério da lotérica.

Sorteio

Em observância às orientações para prevenção ao novo coronavírus, o acesso do público ao Espaço Loterias Caixa foi reduzido. Os sorteios são transmitidos ao vivo diariamente pela televisão e pelas redes sociais das Loterias Caixa (perfil @LoteriasCAIXAOficial no Facebook e canal CAIXA no YouTube).

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].