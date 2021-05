Mega empresário, Camilo Cola fundou ao menos 17 empresas

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 327

Advertisement

Advertisement

Um homem visionário, Camilo Cola, que faleceu neste sábado (29) aos 97 anos, fundou ao menos 17 empresas. A maioria delas com raízes em Cachoeiro de Itapemirim.

Continua depois da publicidade

De acordo com o portal da Câmara Federal, Camilo Cola fundou as seguintes empresas: Viação Itapemirim S.A.; Flecha S.A. Turismo Comércio e Indústria; São Mateus Diesel Serviços e Autos Ltda.; Estação Rodoviária Cachoeiro de Itapemirim S.A.; Construções e Participações Sociais Ltda.; Itabira Administradora e Corretora de Seguros Ltda.; Tecnobus Serviços Comércio e Indústria Ltda.; Cola Representações Indústria e Comércio Ltda.; MC Massad Cola Empreendimentos e Participações Ltda.; Massad Cola Marketing e Comunicação Ltda.; Cola Comercial e Distribuidora Ltda.; Gráfica e Editora Itabira Ltda.; Itapemirim Turismo Agência de Viagens e Despachos Ltda.; Complexo Agroindustrial Pindobras Ltda.; Imobiliária Bianca Ltda.; Itapemirim Informática Ltda.; e Marbrasa Mármores e Granitos do Brasil Ltda.

Hoje, executivo no Sindirochas, Celmo de Freitas foi um dos braços direitos de Camilo Cola, com quem trabalhou durante 27 anos.

“Tive oportunidade de conviver com ele alguns anos dentro do período de 27 anos e meio que atuei no Grupo Itapemirim. Foram muitos os aprendizados. Era possível ver a vibração que tinha em realizar e gerar oportunidades. Conseguia transitar com desenvoltura nos ambientes onde estivessem os mais humildes dos seus colaboradores até os salões das altas autoridades”, relata Celmo de Freitas.

Continua depois da publicidade

O executivo postou em suas redes sociais uma foto ao lado de Cola, registro feito entre os anos de 2005/2006, em forma de homenagem ao seu ex-patrão.

“O Sr Camilo que tantos caminhos abriu e pavimentou, inicia uma nova jornada. Ausenta-se do convívio físico, mas segue sua viagem na qual desejamos não falte luz e a presença de Deus. Deixo aqui, patente, meus agradecimentos pelas oportunidades e pelos momentos que convivemos, bem como meus sentimentos para toda a família Cola e seus colaboradores. Tenho muitas fotos com ele, reunidas ao longo do tempo (1991/2017), mas escolhi essa (2005/2006) para dentre outras coisas, homenageá-lo como ex-combatente, motivo que presto-lhe minha continência em respeito e reconhecimento”, publicou o executivo.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].