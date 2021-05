Mais 20 mil doses da Coronavac chegam ao ES neste fim de semana

Por Redação - Redação 50

O Espírito Santo receberá o quantitativo de 20 mil doses da Coronavac (Sinovac/Butantan) para dar continuidade à complementação da Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19, e são referentes à 19ª remessa. A previsão de chegada ao Estado, segundo o Ministério da Saúde, é para este sábado (08).

As doses serão encaminhadas à Central Estadual de Rede de Frio da Secretaria da Saúde (Sesa) para cadastramento. A distribuição aos municípios da Região Metropolitana e para as regionais de saúde Norte, Sul e Central acontecerá na próxima segunda-feira (10).

A expectativa também, segundo informações do Ministério da Saúde, é que o Espírito Santo receba uma nova remessa de doses da Pfizer/BioNTech, na segunda-feira (10). O Estado aguarda confirmação do envio e do quantitativo de doses a serem encaminhadas. Caso se confirme, a distribuição à Capital, Vitória, também ocorrerá na segunda-feira (10).

Escassez de doses Coronavac

O cenário de escassez das doses da vacina Coronovac (Sinovac/Butantan) no Brasil, devido ao desabastecimento do Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) pelo Instituto Butantan, acarretou no comprometimento da distribuição das segundas doses em todo território brasileiro, inclusive no Espírito Santo.

Na última semana, a Secretaria da Saúde (Sesa) solicitou ao Ministério da Saúde o envio de doses complementares da Coronavac como alternativa para suprir a necessidade do imunizante para complementação do esquema vacinal dos capixabas. Entretanto, retornou à solicitação com a confirmação de um novo envio para este sábado (08) do quantitativo reduzido, com 20 mil doses.

À população que se encontra com esquema para a segunda dose superior de 28 dias, a Sesa orienta que aguarde o anuncio da chegada de novas doses e o agendamento que cada cidade irá realizar.

Distribuição de doses aos municípios 18ª e 19ª remessas

Nessa quinta-feira (06), o Estado recebeu 83.700 doses da Covishield (Oxford/Fiocruz). A distribuição aos municípios da região Metropolitana de saúde e às regionais Central, Norte e Sul aconteceram pela manhã desta sexta-feira (07).

Em relação às doses da Covishield, o Estado fará o envio aos municípios de primeiras doses aos grupos de comorbidades; gestantes e puérperas; trabalhadores da saúde; Forças de Segurança e Salvamento. Para segundas doses, fará o envio aos grupos de idosos de 80 a 84 anos; e trabalhadores da saúde.

Além disso, o Estado fará o envio de doses da Coronavac, com previsão de chegada neste sábado (08) e distribuídas na próxima segunda-feira (10), para a segunda dose de idosos de 70 a 74 anos.

Para conferir a tabela de distribuição aos municípios referentes às 18ª e 19ª pautas de doses, clique aqui.

