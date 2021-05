Jovem de 26 anos morreu horas depois de testar positivo para Covid-19 em Guaçuí

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 145

O corpo da jovem de 26 anos, que morreu na noite desta segunda-feira (24), foi sepultado nesta terça (25), no Cemitério Municipal de Guaçuí, sob olhares distantes da família e amigos. Késia Aguiar faleceu horas depois de testar positivo para o coronavírus. Ela tinha diabetes tipo 1 como comorbidade, o que pode ter agravado o quadro de saúde.

De acordo com Graciely Anacleto, prima da jovem, Késia estava com sintomas da Covid-19 há alguns dias, entretanto, achou que os sinais poderiam estar relacionados à diabetes. No domingo à tarde, dia 23 de maio, a avó a encontrou desmaiada no quarto e chamou a nora para ajudar a socorrê-la.

A jovem foi levada pelo Samu até a Santa Casa de Guaçuí e apresentava uma intensa falta de ar. Logo, foi intubada e submetida ao teste que comprovaria a infecção pelo vírus e o resultado foi positivo.

Pouco depois de positivar para a doença, a equipe médica teve de informar à família que Késia não havia resistido às complicações e veio a óbito 33 horas após dar entrada na unidade. Ela era mãe de um menino de apenas 6 anos, formada em enfermagem técnica, mas nunca atuou, e cuidava da avó e do filho, com quem morava.

O falecimento da jovem comoveu a cidade, mas os moradores, familiares e amigos se quer puderam realizar uma cerimônia de despedida, nem mesmo puderam assistir ao sepultamento de perto, como ordena as regras de saúde em casos de óbitos por Covid-19.

“Queremos sempre lembrar dela como uma pessoa alegre, carismática. Uma mãe amorosa, uma boa filha e uma grande amiga. A repercussão da sua partida é uma prova do quanto ela era amada e querida. Para sempre em nossos corações.”, disse Graciely.

