Itapemirim: assassinato do ex-prefeito Dinowalde Peçanha completa 22 anos

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 68

Nesta sexta-feira (14) está completando 22 anos que o ex-prefeito Dinowalde Peçanha Júnior foi assassinado com seis tiros dentro de seu consultório dentário em Marataízes. O crime teve grande repercussão no estado e resultou na prisão de João Bosco e Genesias Cardoso, irmãos do ex-prefeito Jorge Bechara, considerado inimigo político de Peçanha.

Juninho, como era conhecido, tinha 36 anos, quando assassinado em 14 de maio de 1999, e cumpria seu primeiro mandato, sendo eleito para o pleito 1997/2000.

O ex-prefeito é considerado um dos filhos ilustres de Itapemirim, é lembrado ainda hoje por muitos, mesmo depois de 22 anos de sua morte. Com muita emoção, lideranças, amigos e familiares falam sobre o que representa para o município a memória do ex-prefeito e o simbolismo da data, instituída como feriado municipal.

“Ele ainda faz muita falta à nossa cidade. Mas é preciso continuar. E a maneira de continuar é dizer que os sonhos não morreram, continuam vivos. Eu o definiria com a frase: “cuidando de gente. Era um homem que tinha um coração imenso, um grande administrador, mas acima de tudo gente da gente. Juninho trouxe a esperança da renovação de um novo tempo”, enfatizou o prefeito Thiago Lopes.

Santa Ceia

A mãe do ex-prefeito Dinowalde Júnior, dona Waldeia Peçanha, 79 anos, não esconde a alegria de falar do filho, mesmo revelando que ainda sente muita falta dele. “Ele tinha prazer de passar pela praia e quando via o pessoal varrendo a rua, logo descia do carro para abraçar todo mundo. Depois, ia trabalhar feliz”, relembrou.

Ela ainda guarda com satisfação um presente que ganhou do filho: um tapete que retrata a Santa Ceia, que logo tratou de emoldurar. “Juninho”, como ela o chamava, ganhou o tapete de um vendedor, após tê-lo atendido no consultório odontológico sem cobrar nada. “O vendedor voltou depois e o presenteou com a lembrança”, conta.

“Ele nos deixou, mas ficou o seu legado para que todo o povo jamais o esqueça. As coisas ficaram pelo caminho, mas a lembrança e os elos deixados por ele estão marcados para o resto da minha vida. Eu jamais o esquecerei”, frisou o ex-deputado estadual, cel. Marcos Gazzani.

Um amigo contemporâneo do ex-prefeito ainda se emociona ao lembrar-se dele. “O legado deixado por Juninho é algo inestimável porque a memória do município passou a ser limpa e integra. E o que ele deixou para nós é tudo aquilo que a gente precisa seguir: honestidade, pureza e acima de tudo dedicação”, destacou o empresário Mário Lúcio Peçanha de Almeida.

E finalizou: “Falar de Júnior é lembrar da alegria de uma pessoa que viveu essa vida como se tivesse passeando nela. A história dele sempre será contada e vivida com muita emoção porque ele fez a diferença nesse município”, disse.

Julgamento

Os irmãos João Bosco Bechara e Gênesis Cardoso Bechara foram julgados em junho de 2004 e condenados a 27 anos de prisão. Mas o julgamento foi anulado pelo Tribunal de Justiça, que entendeu ter havido cerceamento do direito de defesa. Em 2005 houve novo Júri Popular, quando foram condenados a 19 anos de prisão, mas ficaram em liberdade condicional. O MP recorreu, alegando que eles não cumpriram a pena e houve dois novos julgamentos, o último em 2012, onde a Justiça os condenou a 15 anos de prisão em regime fechado.

