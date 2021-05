Indiano hospedado em hotel em Vitória testa positivo para covid-19

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 16

Um indiano que estava hospedado em um hotel na orla de Camburi, Vitória, testou positivo para a covid-19. “Estamos fazendo a gestão de viajantes que vieram da Índia. Já identificamos um contaminado. Agora, estamos identificando se essa pessoa tem ou não a variante indiana”, disse o governador Renato Casagrande, durante a cerimônia de início da vacinação de portuários e aeroportuários no Palácio Anchieta, na Capital na tarde desta sexta-feira (28).

Casagrande informou ainda que o hotel já está isolado e as autoridades sanitárias estão entrando em contato com todas as pessoas que tiveram alguma interação com a pessoa contaminada. “E o material coletado será analisado pela Fiocruz, no Rio de Janeiro, para determinar qual a cepa do vírus. Outros dois indianos que também estavam isolados tiveram o diagnóstico negativo para a doença”, informou.

O subsecretário de Estado da Saúde, Luiz Carlos Reblin, que também estava no evento, informou que o hotel está fechado, ou seja, não recebe mais clientes. “Havia um evento previsto, que foi cancelado. E os hóspedes só sairão após a liberação das autoridades sanitárias. São 52 hóspedes e cinco crianças, além dos 37 trabalhadores do hotel. Todos farão o teste RT-PCR para identificar se têm a presença do vírus. Se der positivo, o material será enviado para a Fiocruz, no Rio de Janeiro, que é o órgão que confirma se é a variante”, descreveu.

Os indianos chegaram ao Estado em um voo de São Paulo, para levar um navio que está no litoral capixaba para a Índia. O contaminado pelo vírus estava com sintomas de covid-19 quando chegou ao Estado, por isso o hotel acionou a Vigilância Sanitária quando eles chegaram.

