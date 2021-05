Incêndio de grandes proporções destrói loja de autopeças em Cachoeiro

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 1157

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma loja de autopeças na Avenida Aristides Campos, no bairro Campo da Leopoldina, em Cachoeiro de Itapemirim, na noite desta sexta-feira (28).

Bombeiros estão, neste momento, tentando controlar as chamas. Viaturas da Polícia Militar fazem a orientação da via, que está parcialmente interditada. Ainda não há informações sobre as causas do fogo.

