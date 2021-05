Homem morre em colisão entre carro e caminhão na 101 em Anchieta

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 245

Um grave acidente registrado na tarde deste domingo (16) deixou uma vítima fatal e outras duas feridas, na BR 101, em Anchieta. A colisão entre um caminhão e um Volkswagen Voyage ocorreu no quilômetro 355.

A batida frontal aconteceu por volta das 15h, na altura da localidade de Jabaquara, zona rural do município.

Policiais rodoviários informaram que o motorista do automóvel foi a óbito no local do acidente. Já a mulher que estava no carona do veículo e o condutor do caminhão, que estava sozinho, foram socorridos e levados para hospitais da região.

