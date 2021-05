Homem flagrado agredindo mulher com pedaço de madeira é procurado pela polícia em Cachoeiro

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 17

Um homem de 48 anos está sendo procurado pela Polícia Civil após um vídeo em que ele aparece desferindo golpes de madeira na companheira viralizar nas redes sociais.

O caso aconteceu na manhã da última terça-feira (18), no bairro Aeroporto, no local conhecido como ‘Favelinha’, em Cachoeiro de Itapemirim. No entanto, o crime só veio à tona nesta quinta-feira (20), depois das imagens que mostram a violência serem divulgadas por populares.

À polícia, a vítima de 32 anos contou que o suspeito, com quem convive há cerca de um mês, teve um ataque de fúria motivado por ciúmes. Policiais militares estiveram no local pouco depois do ocorrido, mas não localizaram o agressor.

A mulher foi levada por vizinhos até o Pronto Socorro do bairro Marbrasa. Ela tinha ferimentos e hematomas no rosto, cabeça, pernas e braços. De acordo com a PM, a vítima foi orientada a procurar a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) para registrar a ocorrência, mas até o momento, ela não apareceu à unidade para relatar as agressões.

Segundo a delegada responsável pela Deam, Edilma Oliveira, desde que teve acesso ao vídeo, iniciou a investigação e apura a identificação do casal. Porém, até o momento, os envolvidos não foram encontrados.

Quem tiver informações sobre o agressor que aparece nas imagens e a vítima pode ajudar o trabalho da polícia denunciando por meio do 181, não é preciso se identificar.

