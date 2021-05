Homem é morto a tiros após briga em zona rural de Jerônimo Monteiro

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 295

Advertisement

Advertisement

Um homem foi morto a tiros na madrugada deste sábado (22) no Sítio Aliança, zona rural de Jerônimo Monteiro. A vítima, Clemilson Salicci da Silva, 37 anos, teria tido uma briga com o suspeito antes de ser baleado.

Continua depois da publicidade

De acordo com informações da Polícia Militar, testemunhas relataram que Clemilson havia teria aparecido horas antes do ocorrido no sítio na companhia outro homem, onde teve um desentendimento com o suspeito de 42 anos. Ainda segundo as testemunhas, a vítima estava sob efeito de bebida alcoólica e teria a assediado uma mulher, o que motivou a briga entre os envolvidos.

Os militares foram ao local e em seguida iniciaram as buscas pelo suspeito, não sendo localizado até o momento. A perícia da Polícia Civil recolheu o corpo da vítima para o Instituto Médico Legal (IML) de Cachoeiro de Itapemirim.

O 3º batalhão ressalta a importância da participação popular nas denúncias criminais através do 181. Em caso de emergência, as equipes poderão ser acionadas pelo 190.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].