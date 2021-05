Homem de 43 anos é preso por estuprar filha dos 10 aos 19 anos em Mimoso do Sul

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 88

Advertisement

Advertisement

Um homem de 43 anos foi detido em cumprimento ao mandado de prisão temporária, por estupro, nesta quarta-feira (5), por meio da equipe da Delegacia de Polícia (DP) de Mimoso do Sul, na zona rural de Alegre, na divisa com Mimoso do Sul. O detido é investigado por estuprar a filha, hoje com 19 anos, desde os seus 10 anos de idade.

Continua depois da publicidade

O titular da DP de Mimoso do Sul, delegado Rômulo Carvalho Neto, disse que o homem abusava sexualmente da filha desde que a mesma era menor de idade, fatos consumados nos municípios de Mimoso do Sul e também no município de Alegre. “O caso chegou ao nosso conhecimento em abril deste ano, quando a jovem de 19 anos nos relatou que foi estuprada por seu pai desde os seus 10 anos”, disse.

O delegado passou algumas orientações aos responsáveis por crianças e adolescentes. “É importante que os pais ou responsáveis fiquem sempre atentos à mudança de comportamento dos filhos. É indispensável que observem as amizades, o rendimento escolar e que mantenham sempre um diálogo aberto com eles”, ressaltou.

Após ser ouvido, o homem foi transferido para o presídio de Xuri, em Vila Velha, na Região Metropolitana do Estado.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].