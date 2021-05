Homem de 40 anos é morto em zona rural de Mimoso do Sul

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 816

Um homicídio chocou os moradores do distrito de Conceição do Muqui, em Mimoso do Sul, na noite deste sábado (1º). O lavrador Luciano Farias Rocha, 40 anos, foi morto por um disparo enquanto estava em um churrasco.

De acordo com a Polícia Militar, duas versões do crime foram apuradas no local que acontecia o churrasco. A primeira relata que um indivíduo, já identificado pelos militares, estaria tentando vender a arma para Luciano, quando acidentalmente disparou pela própria vítima.

A segunda versão relata que o suspeito do crime teria mesmo disparado contra o lavrador. O corpo de Luciano foi removido do hospital nesta manhã domingo (2) para Departamento Médico Legal (DML) de Cachoeiro de Itapemirim.

A Polícia Militar esteve no local, e após buscas pela região não encontrou o suspeito do crime. As investigações serão continuadas pela Polícia Civil.

