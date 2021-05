Governo Bolsonaro reconheceu o empreendedorismo de Camilo Cola

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 71

O empresário e ex-deputado Camilo Cola, que faleceu neste sábado aos 97 anos, teve seu trabalho como empreendedor reconhecido pelo governo Jair Bolsonaro no final do ano passado.

No dia 4 de novembro de 2020, Cola recebeu a Medalha do Mérito Mauá, concedida pelo governo federal, em cerimônia realizada em Brasília. A condecoração, concedida pelo Ministério da Infraestrutura, destina-se a premiar aqueles que, de forma determinante, tenham contribuído para o desenvolvimento e o progresso do setor de transportes.

“Dois perfis que tenho imenso respeito: pioneiros do empreendedorismo nacional e heróis que combateram na Segunda Guerra”, afirmou o ministro Tarcísio Freitas (@tarcisiogdf). “Hoje (4/11/2020) tive a honra de entregar a Medalha do Mérito Mauá a um homem que reúne estes dois predicados: Camilo Cola”.

Ex-pracinha e fundador do Grupo Itapemirim, Camilo Cola foi um dos pioneiros do setor no Brasil, desde a criação, em 1953, no Espírito Santo, da Viação Itapemirim, que se transformou em uma das maiores empresas de ônibus da América Latina.

