Governador entrega obra de asfaltamento da estrada que liga Guaçuí a Divino de São Lourenço

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 85

Advertisement

Advertisement

/com informações de Clint Paolo

Continua depois da publicidade

A manhã deste sábado (1º) foi marcada pela visita do Governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, ao município de Guaçuí. Na ocasião, Casagrande concluiu a obra de asfaltamento da rodovia que liga a ‘Pérola do Caparaó’ à Divino de São Lourenço.

A entrega da obra de asfaltamento da ES 493 e ES 185 é uma reivindicação antiga da população do Caparaó, que sofre com as condições da via já há bastante tempo, afinal são mais de 30 anos de espera para a conclusão.

Continua depois da publicidade

Com ordem de serviço assinada em 2008, ao todo, são 12 km de asfalto na rodovia que liga Divino ao distrito de São Tiago, em Guaçuí. De acordo com o governador a rodovia é de extrema importância para o desenvolvimento da região e também para uma qualidade de vida para a comunidade.

“Esta obra, que iniciou no ano de 2008 e foi concluída hoje, trará desenvolvimento para o Caparaó. Todos os transportes de produtos agrícolas, aqui da região, poderão usufruir desta rodovia. Nós estamos hoje “desenterrando essa cabeça de burro” que se encontra aqui.”, disse Casagrande.

A obra tem investimento de aproximadamente R$ 13 milhões. De acordo com o Superintendente Executivo Regional do DER, Fabio Longui Batista, a rota em pleno funcionamento será essencial para o fomento do turismo na região, visto que a rota dá acesso a Patrimônio da Penha, Limo Verde, Santa Marta e outras comunidades turísticas do Caparaó.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Entrega de viaturas

Na ocasião também foram entregues 24 viaturas para a Polícia Militar da região. Que segundo O Comandante-Geral da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), Douglas Caus, já totaliza 250 viaturas, como processo de renovação da frota para a polícia, desde o início da gestão do governador Renato Casagrande

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].