Golaço do Messi: PM faz apreensão de cocaína, crack e maconha em Mimoso do Sul

Uma operação da Polícia Militar, na noite deste sábado (8), terminou com a apreensão de uma grande quantidade de drogas em Mimoso do Sul. Um homem foi conduzido. A ação aconteceu no Bairro Morro da Palha, na Rua Crispim Braga. Um grupo de pessoas estava, segundo denúncias, embaixo de uma ponte em atitude suspeita.

Ao chegarem ao local, os policiais viram três homens e, com um deles, estavam quatro porções de uma substância similar à maconha. O rapaz já era conhecido dos policiais pelo envolvimento com tráfico na região. A informação é de que ele era o responsável pela venda do tóxico no local conhecido como Pinicão.

A maior parte das drogas que seria vendida no local, segundo as denúncias, ficava escondida às margens do rio, próximo a um campinho de futebol e perto da casa do rapaz. Ao fazerem buscas na residência, os policiais encontraram substâncias similares a maconha, cocaína e crack, além de R$ 7 mil em dinheiro.

Suspeitando de que havia mais drogas, os policiais fizeram uma vistoria às margens do rio, com a ajuda do cão Messi. Uma mochila contendo cerca de 3,7 quilos de substância similar à maconha foi encontrada. O rapaz foi preso e conduzido para a Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim.

