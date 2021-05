Fungo raro e agressivo preocupa médicos e 'mutila' pacientes de Covid na Índia

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 102

Os médicos da Índia se depararam com mais um desafio – entre tantos – que ocorreram durante a pandemia de Covid-19: um fungo raro e perigoso, também chamado de fungo negro, está atingindo pacientes com a doença e também aqueles que já estão recuperados. As informações são da BBC.

A chamada mucormicose é uma infecção rara e é causada por mofo encontrado em solo, plantas, esterco e vegetais em decomposição. Afeta os seios da face, o cérebro e pulmões. Acomete diabéticos e pessoas imunodeprimidas, como aquelas que tem HIV/Aids ou câncer.

O problema é que o uso de esteroides usados para combater e tratar a Covid, também afeta a imunidade do paciente. A debilidade do sistema de defesa do organismo, portanto, abre portas para a infecção de mucormicose.

Segundo a publicação, um cirurgião ocular que trabalha em Mumbai relatou que já atendeu 40 pacientes com a infecção causada pelo fungo somente em abril. Muitos precisaram ter um dos olhos removido para evitar que a infecção se alastrasse.

Casos da doença já haviam sido relatados na primeira onda da pandemia na Índia, mas os números aumentaram muito no segundo momento. Os médicos afirmam que a cepa do vírus parece ser mais virulenta e eleva o açúcar do sangue a níveis mais altos, o que seria uma porta de entrada para o fungo.

Com informações da BBC

