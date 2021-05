Funcionários de empresa de segurança detém homem que tentava furtar veículo em Cachoeiro

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 189

Advertisement

Advertisement

Um homem foi detido na manhã desta quarta-feira (12) por funcionários de uma empresa de segurança após tentar furtar um Fiat Uno na rua Doutor Jairo de Matos Pereira, no bairro Santo Antônio, em Cachoeiro de Itapemirim.

Continua depois da publicidade

Eles chegavam para trabalhar quando viram o suspeito arrombando o veículo e logo reconheceram o homem como o autor de diversos furtos na região, já que a empresa possui sistema de videomonitoramento em alguns estabelecimentos que ficam nas imediações, que já flagraram ações criminosas do detido.

Funcionários realizaram uma abordagem, mas o homem correu, sendo alcançado em frente ao supermercado Perim, que fica na Avenida Jones dos Santos Neves, no mesmo bairro. Um guarda municipal que passava pelo local naquele momento ajudou na detenção.

No entanto, com a demora da chegada da Polícia Militar, a vítima, proprietária do veículo preferiu ir embora, já que mora no interior do município e tinha outros compromissos.

Continua depois da publicidade

Policiais militares estiveram no local e mesmo com testemunhas do crime, tiveram de liberar o suspeito porque o dono do Uno não quis relatar o ocorrido e o depoimento dos funcionários não era suficiente para realizar a prisão em flagrante. Câmeras de segurança da empresa que fica em frente ao local onde o veículo estava estacionado gravaram toda a ação e serão enviadas à Polícia Civil.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].