Festival Nacional de Teatro de Guaçuí começa no próximo domingo (16) em formato híbrido

Por Redação - Redação 8

Devido às restrições impostas pelo estado para o combate ao novo coronavírus, a 21ª edição do Festival Nacional de Teatro de Guaçuí acontecerá de forma híbrida com a presença dos artistas no palco do Teatro Fernando Torres e a transmissão das peças será feita ao vivo pela internet. Segundo o organizador do evento, Carlos Ola, entrevistado desta terça-feira (11) do programa Aqui nas Cidades, os desafios compensam a realização de um sonho, que acontece há 21 anos na cidade.

Com apresentação de grupos teatrais de todo o Brasil, o 21º Festival de Teatro de Guaçuí começará no próximo domingo (16) e terminará com a cerimônia de premiação e encerramento no sábado (22). Segundo Carlos Ola, devido ao mapa de risco e as restrições por causa da pandemia do novo coronavírus o evento será semipresencial e transmitido através do YouTube do grupo Gota, Pó e Poeira.

“Como o mapa de risco está alto vamos fazer semipresencial. Os grupos estarão aqui em Guaçuí e todas as peças serão apresentadas diretamente do palco do teatro Fernando Torres. Eles virão, se apresentam aqui e nós vamos fazer a transmissão para o Brasil inteiro. Estamos tendo todo cuidado, como a higienização do teatro entre as apresentação, deixando o ambiente pronto para o próximo espetáculo. Se o mapa de risco mudar e cair para moderado eu posso ter público, mas eu estou garantindo apenas a presença dos grupos e da equipe técnica”, explica o diretor Carlos Ola.

As cadeiras do teatro estarão vazias, mas, o espetáculo acontecerá e todos os envolvidos estão presenciando experiências desafiadoras. Apesar de todo o trabalho, novos públicos serão alcançados e terão oportunidade de conhecer artistas e histórias contadas por companhias de várias partes do Brasil.

“Além de toda estrutura que é preciso proporcionar aos grupos, precisamos contratar uma equipe técnica para fazer a transmissão. Por vários motivos, temos um trabalho maior do que quando tinha público e estamos vindo de diversas experiências de transmissão, existe um público para esse tipo de evento que é bom manter também. Os teatros acontecem com a presença do público, são três elementos que se unem: o ator, o público e o texto. Sem a presença do público, o fenômeno teatral não acontece e hoje o que o artista mais sente é a falta desse público. Mas, esse Festival de Teatro é um sonho do Gota Pó e Poeira que está sendo realizado ao longo desses 21 anos” disse Carlos Ola.

Veja entrevista na íntegra:

Confira a programação completa do Festival Nacional de Teatro de Guaçuí:

