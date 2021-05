Festival anuncia 70 atrações artísticas de 21 municípios capixabas

Por Redação - Redação 2

Foram 277 inscrições no chamamento de profissionais do interior capixaba, de modo que 21 municípios do ES foram contemplados. E esses 70 profissionais, que levarão um pouco mais de alegria ao público no isolamento social, receberão cachês que vão de R$ 2.200 a R$ 7.000.

Os artistas selecionados confirmam a riqueza da cultura produzida no Espírito Santo e dialogam com diferentes linguagens artísticas: literatura, cultura popular, música, artes cênicas, cultura afro-brasileira, artes integradas e contação de histórias.

As apresentações serão transmitidas nos meses de julho e agosto, por meio dos canais do YouTube (links no serviço) Instituto Parceiros do Bem, realizador do projeto, e da Secretaria da Cultura do Estado (Secult), idealizadora da iniciativa. Além disso, alguns shows serão escolhidos para serem exibidos na TVE-ES.

As propostas foram selecionadas de acordo com critérios de criatividade e qualidade das apresentações, bem como comprovação de capacidade técnica para realizar gravações de vídeo e áudio. Também foi considerada a diversidade – reserva de 40% das vagas para mulheres, negros, LGBTQI+, quilombolas, indígenas e pessoas com deficiência. Ao todo, o “Cultura em Toda Parte – Módulo Central Sul” abrangeu 43 municípios e recebeu inscrições de 33.

Um dos curadores para selecionar os artistas no projeto foi o produtor musical e CEO do grupo UN Music, Barral Lima, que já trabalhou com nomes como Lô Borges, Milton Nascimento, Samuel Rosa, Flávio Venturini, Fernanda Takai, Sá & Guarabira e outros.

“Como curador, gostaria de parabenizar os profissionais envolvidos na iniciativa e no desenvolvimento de um edital de tamanha importância para a cultura neste momento, quando os profissionais do setor estão com dificuldade para seguir suas carreiras. O Espírito Santo tem grande diversidade cultural e, por meio deste edital, vai apresentar uma amostra de todo esse rico conteúdo”, elogiou Barral.

“Trata-se de uma iniciativa que privilegia várias cadeias produtivas da cultura, percorre todas as macrorregiões do Estado e dá oportunidade para os agentes e trabalhadores da arte apresentarem seus projetos e serem remunerados. Foi muito gratificante colaborar com um instrumento cada vez mais importante para a nossa cultura, que são os editais, sempre democráticos e que buscam atender as necessidades dos profissionais e da população de todo o Estado”, concluiu.

Para Simone Marçal, diretora executiva do Instituto Parceiros do Bem, “a seleção contribui para girar a cadeia produtiva e difundir o trabalho dos artistas dessas regiões. O Espírito Santo vai se encontrar e se reconhecer durante essas transmissões, e principalmente na junção dos dois módulos do projeto, contemplando todo o estado, num grande encontro de arte e cultura. Com a versão online, todo o Brasil poderá conhecer e curtir a nossa cultura e conhecer nossos fazedores culturais.”

Foram selecionados, de acordo com as categorias do edital – por ordem alfabética:

Contação de histórias – 5 vagas – Cachê de R$ 2.200,00

1. Brenda Caetano Perim – Cia Nós de Teatro – Artes Cênicas – Cachoeiro de Itapemirim

2. Debora Valente dos Santos – Tekoá Terra de Brincar – Cultura Popular – Aracruz

3. Gabriela Kruger Arpini – A Mala Produções – Literatura – Cachoeiro de Itapemirim

4. Luma Mara Barros Costa – HISTARTEL Histórias e Artes Luma Mara – Artes Cênicas – Divino de São Lourenço

5. Thiago Forecchi Giovanni – Davi Forecchi – Cultura Popular – Divino de São Lourenço

Apresentações Solo – 15 vagas – Cachê de R$ 2.200,00

1. Anderson Marta Valfré – Anderson Valfré – Literatura – Linhares

2. Camila Teixeira Gabriel – Camila Gabriel – Música – Ibatiba

3. Daniel Silva e Santos – Daniel Silva – Música – São Gabriel da Palha

4. Douglas Lopes – Douglas Lopes – Música – Anchieta

5. Eder Francisco de Oliveira – Eder de Oliveira – Música – Colatina

6. Flávio Gomes Freire de Azevedo – Palhaço Xipoca – Artes Cênicas – Divino de São Lourenço

7. Gabriela Gomes Viguini – GAVI – Música – Cachoeiro de Itapemirim

8. Gabriela Terra Deptulski – My Magical Glowing Lens – Música – Colatina

9. Gil Ferreira Mello – Mudo – Música – Cachoeiro de Itapemirim

10. Jhonatan Amorim Pinheiro – Jhonatan Pinheiro – Música – Iúna

11. Kaio Sarria Serafim – Mais um ponto, mais um conto – Artes Cênicas – Guaçuí

12. Leandro da Rocha Mozer – Margozzo – Música – Cachoeiro de Itapemirim

13. Meire Nelma da Silva Pires – Meire Pires – Música – Aracruz

14. Natalie Mireya Mansur Ramirez – Natalie Mirêdia – Artes Integradas – Vargem Alta

15. Victória Karlla Pereira Brandão – Victória Karlla – Artes Integradas – Iconha

Apresentações Duo e/ou trio – 22 vagas – Cachê de R$ 3.300,00

1. Alinne Garruth – Música – Cachoeiro de Itapemirim

2. Amélia Barreto – Música – Cachoeiro de Itapemirim

3. André Forecchi Giovani – Os Viajero – Música – Aracruz

4. Antônio Canzian – Artes Integradas – Cachoeiro de Itapemirim

5. Ariel Soares Simoura Vieira – Faith Again – Música – Baixo Guandu

6. Cainã Morellato de Almeida – Cainã e a Vizinhança do Espelho – Música – Linhares

7. Diego Santos Biazatti – Diego Biazatti – Música – Cachoeiro de Itapemirim

8. Eliane Correia da Silva Oliveira – Eliane Correa – Literatura – Guaçuí

9. Eloá Eller – Música – Ibatiba

10. Ester Vitalino Alves – Ester Vitalino Alves – Música – Aracruz

11. Gabriel Albernaz da Silva – Duo Brothers – Música – Cachoeiro de Itapemirim

12. Isabella Nogueira Laiber – Bella Nogueira – Música – Linhares

13. Lívia Oliveira Simão – Lívia Simão – Música – Cachoeiro de Itapemirim

14. Luan Soreu – Música – Colatina

15. Mariana Santos Antônio de Moraes – Mariana Antônio – Literatura – Alegre

16. Ronaldo Lazari – Trio Coisa Nossa – Música – Colatina

17. Rondinele Domingos da Silva – Marcius – Música – Guaçuí

18. Tiaya Sengers Godoy – Jasmin e Tiaya Godoy – Música – Divino de São Lourenço

19. Victorhugo Passabon Amorim – Coletivo Campo Aberto – Artes Integradas – Vargem Alta

20. Washington Salvador Cordeiro – Washington Salvador – Música – Ibiraçú

21. Wender José Dalto da Silva – Wender Dalto e o Bando – Música – Iconha

Apresentações com 4 ou mais artistas – 28 vagas – Cachê de R$ 7.000,00

1. Adriano Costa Gomes – Banda Marajah – Música – Marataízes

2. Alexandre Araújo Aguiar – Banda Dibandeja – Música – Linhares

3. Aroldo Alli Sampaio – Aroldo Sampaio Quarteto – Música – Cachoeiro de Itapemirim

4. Carlos Francisco Olla – Grupo Teatral Gota, Pó e Poeira – Artes Cênicas – Guaçuí

5. Carlos Roberto Batista – Circo Imperial – Artes Cênicas – Vila Valério

6. Cláudio Moreira Gaspar – Os Gargantas de Ouro – Música – Colatina

7. Daniel de Oliveira Lial – Mesa 3 – Música – Muqui

8. Dório Bissi Junior – Dório e Gabriel – Música – João Neiva

9. Elias Wagner – Elias Wagner e Banda – Música – Linhares

10. Fábio Coruja – Soturno Jazz Band – Música – Cachoeiro de Itapemirim

11. Fabio Ravera Lyrio – Grupo de Caxambu de Pedra Branca” Fé, Raça, Força em um só Coração” – Cultura Afro Brasileira – Vargem Alta

12. Fernanda Pinto Bossatto – Banda Musical Prateado – Música – Anchieta

13. Flávio Góis Marão – Projeto Feijoada – Música – Cachoeiro de Itapemirim

14. Flavio Luiz da Silva Souza – Whitedeath – Música – Bom Jesus do Norte

15. Gesse Teixeira Carlos – Folia de Reis Estrela de Prata – Cultura Popular – Mimoso do Sul

16. João Pedro Monteiro de Freitas – Joaoeascoisasnaoessenciais – Música – Cachoeiro de Itapemirim

17. João Pereira de Paula Neto – Gravekeepers – Música – Linhares

18. Laíssa Costa Moreira Muniz Gamaro – Banda Suindara – Música – Divino de São Lourenço

19. Luan Tófano Elias – Laboratório de Montagens Cênicas Epicentro – Artes Cênicas – Cachoeiro de Itapemirim

20. Luiz Carlos Pires – Preto Pires – Música – Linhares

21. Ramon Barros Baptista – Grupo Guanandi – Música – Divino de São Lourenço

22. Rodrigo Gonçalves Barbosa – Gelo-Nove – Música – Alegre

23. Rogério Vieira Machado – Folia de Reis Estrela do Mar – Cultura Popular – Cachoeiro de Itapemirim

24. Sandro Zucoloto – Banda Show da Viola – Música – Colatina

25. Sara Diniz Lyra – Grupo de Teatro Rerigtiba – Artes Cênicas – Anchieta

26. Thabata Ferreguetti Teixeira – Thabata Fher – Música – Linhares

27. Thiago Dias Pardinho – THI – Música – Linhares

28. Tonny dos Santos Babiski – Cia Personalidade – Artes Cênicas – Cachoeiro de Itapemirim

