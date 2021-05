Família é feita refém e tem R$ 250 mil levados em assalto em Marataízes

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 468

Advertisement

Advertisement

Uma família foi feita refém durante um assalto na casa onde mora na madrugada desta terça-feira (11), em Marataízes. Segundo a Polícia Militar, após invadir a residência, que fica na Avenida Cristiano Dias Lopes, na Barra do Itapemirim, os criminosos fugiram levando R$ 250 mil em espécie que estavam no escritório da residência.

Continua depois da publicidade

À polícia, as vítimas contaram que dois homens entraram no imóvel utilizando máscaras e capacetes, um de cor amarela e outro branco. Eles anunciaram o assalto e seguiram para o escritório de onde é feito a contabilidade das empresas da família, uma delas, uma funerária.

Eles trancaram as vítimas em um quarto enquanto vasculhavam a casa. Além da quantia em dinheiro, a dupla também roubou joias, ouro e pertences valiosos.

A moto utilizada no crime foi encontrada com a chave na ignição e com um dos capacetes usados pelos bandidos. De acordo com a Polícia Militar, até o momento, nenhum suspeito foi encontrado.

Continua depois da publicidade

Câmeras de segurança gravaram toda ação dos criminosos. Agora, as imagens serão enviadas à Polícia Civil, que vai investigar o crime.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].