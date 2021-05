Fabiano Juffu abre série de lives do Festival Gastronômico Delivery; assista

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 20

O cantor Fabiano Juffu abriu a série de lives do Festival Gastronômico Delivery – Especial Roberto Carlos 80 anos, que foi transmitido ao vivo, nesta sexta-feira (28), nos canais do AQUINOTICIAS.COM no Facebook e YouTube do Aqui Notícias, e também pela TV Sim, canal 16.1, em todo o Espírito Santo.

A live de abertura teve duração de quase duas horas e meia, com interpretações de canções de Roberto Carlos, Daniel, Alexandre Pires, entre outros.

O Festival Gastronômico Delivery – Especial Roberto Carlos 80 anos é idealizado pelo AQUINOTICIAS.COM em parceria com o aplicativo ChefMio, apoio da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, Associação Comercial, Industrial e de Serviço de Cachoeiro de Itapemirim (Acisci) e Sebrae, e todas as sextas-feiras, até o dia 29 de junho, aniversário de Cachoeiro de Itapemirim, o público vai poder acompanhar as lives com artistas da terra.

Reveja a live de abertura do festival

