Espírito Santo registra 89 mortes causadas por Covid-19 nesta segunda-feira (10)

O número de mortes causadas pelo novo coronavírus voltou a aumentar no Espírito Santo: foram 89 óbitos registrados nas últimas 24 horas. O número pode abarcar falecimentos que ocorreram no final de semana e que só foram registrados nesta segunda-feira (10).

A quantidade de contaminados também aumentou. Foram 2.136 registros, o que soma 449.702 casos confirmados no Estado. Os dados são do Painel Covid-19, do Governo do Estado, atualizado diariamente.

Os cinco municípios com maior incidência da doença são Serra (57.244 casos e 1.193 mortes), Vila Velha (55.456 casos e 1.350 mortes), Vitória (48.475 casos e 1.087 mortes), Cariacica (35.139 casos e 1.153 mortes) e Cachoeiro de Itapemirim (22.779 casos e 476 mortes).

